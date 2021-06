Moins de précipitations en mai au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent a connu un mois de mai près de la moyenne saisonnière, mais plus sec qu’à l’habitude, selon Environnement Canada.

Le mercure a atteint une température moyenne de 9,1°, comparativement à la normale de 8,6°.

Du côté des précipitations, cependant, 63,5 mm ont été enregistrés, alors que la normale est de 84 mm, explique le météorologue André Cantin.

« C’est 75 % de la normale, mais c’est quand même beaucoup moins dramatique que les régions de l’ouest du Québec où l’on a eu seulement entre 15 et 20 % des précipitations, donc c’était très sec. Mais pour les régions de Rimouski, du Bas-Saint-Laurent et même de la Gaspésie, c’était moins dramatique. » André Cantin, météorologue Environnement Canada

La tendance risque de se poursuivre en juin avec des températures au-dessus des normales et moins de précipitations qu’habituellement.

À court terme, la chaleur sera au rendez-vous à compter de ce week-end avec un mercure entre 23° et 28°. « La normale est encore à 18° le jour et 7° la nuit, indique André Cantin. À plus long terme, on prévoit des périodes comme ça de trois-quatre jours avec du temps au-dessus des normales et d’autres plus près de la moyenne. »