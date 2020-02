Neuf projets écoresponsables à Rimouski en 2020

La Ville de Rimouski dévoile les neuf projets écoresponsables qui seront mis de l’avant en 2020.

Le conseil municipal souhaite s’attaquer, entre autres, à l’optimisation énergétique des bâtiments, à la réduction des plastiques à usage unique, à l’élargissement du compostage pour les immeubles de 13 logements et plus ainsi qu’à l’interdiction de la marche au ralenti des véhicules.

La Ville dressera également un inventaire des émissions de gaz à effet de serre.

« On s’est dit qu’on devait faire un peu de ménage dans notre propre cours et s’occuper de certains bâtiments qui émettent trop de gaz à effet de serre, mais on va également aller de l’avant avec des réglementations qui font en sorte que la communauté aura son rôle à jouer, comme l’interdiction de laisser tourner son moteur au ralenti, puisque ce geste n’est pas nécessaire. »

Marc Parent, maire de Rimouski