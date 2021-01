Nouveau départ mercredi pour les skieurs au Mont-Comi

La saison de ski reprendra tranquillement son cours, puisque le Mont-Comi ouvrira ses pistes aux skieurs mercredi.

Deux pistes seront accessibles, soit la Chrono et la Sautée.

Cependant, la conférence de presse du premier ministre François Legault prévue demain pourrait à nouveau mettre en péril la saison de ski.

Le directeur général du Mont-Comi, Denis Roussel, se croise les doigts que les stations resteront ouvertes.

« Avec l’Association des stations de ski, on nous disait que peu importe ce qui se passe avec la covid, qu’on allait rester en opération toute la saison. On nous a dit que les centres de ski allaient opérer à l’extérieur même si on n’a pas de chalet. »

Denis Roussel, directeur général du Mont-Comi