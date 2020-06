Nouveau désastre pour les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent

C'est véritablement le jour de la marmotte pour les agriculteurs et producteurs du Bas-Saint-Laurent.

L'histoire récente se répète et pour la troisième fois en quatre saisons printemps-été, ils connaissent une récolte désastreuse en raison de la sécheresse prolongée.

La première coupe de foin ne donne vraiment pas de très bons résultats et les réserves des producteurs sont vides depuis longtemps.

« Ça fait trop longtemps qu'on est en crise de même de foin et de sécheresse au Bas-Saint-Laurent. Il n'y a plus de réserves, on commence plus tôt à faire les coupes, ça prendrait vraiment 3 jours de bonne pluie pour humidifier suffisamment le sol. »

Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent