Nouveaux tarifs de stationnement pour les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent

Les nouveaux tarifs pour le stationnement de certains établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent entreront en vigueur lundi.

Les barrières de stationnement seront remises en fonction pour les usagers et les visiteurs des installations de Rimouski et de La Matapédia. La date reste à déterminer pour celles de La Mitis et de la Matanie.

Le gouvernement Legault avait annoncé une restructuration des frais de stationnement des hôpitaux de la province.

Les usagers et visiteurs du Bas-Saint-Laurent pourront bénéficier d’une gratuité pour les deux premières heures.

À Rimouski, il faudra ensuite débourser 6 $ pour garer sa voiture entre deux et quatre heures. Le tarif maximal quotidien est fixé à 10 $.

Pour ce qui est de La Mitis, La Matapédia et La Matanie, le prix du stationnement est de 3 $ entre deux et quatre heures et de maximum 5 $ pour quatre heures et plus.

Dans les CHSLD de la région, les visiteurs des personnes hébergées bénéficient d’un accès gratuit.

Les frais pour les employés du CISSS et les médecins demeurent inchangés jusqu'en avril 2021.