Nouvelle édition virtuelle du Marchethon de la dignité

La Maison Marie-Élisabeth lance la 15e édition du Marchethon de la dignité qui se tiendra du 26 avril au premier mai.

L’événement sera présenté en formule virtuelle encore une fois.

La crainte d’organiser l’activité en présentiel dans les rues et de devoir reculer à la dernière minute a guidé cette décision, selon la directrice générale Paule Côté. « On voulait simplifier les choses, c’est toujours embêtant d’organiser une activité en faisant un pas en avant et un pas en arrière. D’une autre part, on ne voulait pas mettre nos gens et la population à risque. »

Elle souligne néanmoins le succès de la dernière édition virtuelle qui a permis de recueillir un montant record de plus de 111 000 $ au profit de la maison de soins palliatifs.

Noovo Info | La Maison Marie-Élisabeth

En nouveauté cette année, le comité organisateur ajoute un volet familial.

« Le Marchethon de la dignité a toujours inclus les familles. On les avait un peu perdues de vue avec les éditions virtuelles, donc on a voulu les ramener dans cet événement. Elles peuvent s’inscrire en tant que familles et amasser des dons au même titre que les autres ambassadeurs. On a quatre familles inscrites à ce jour, mais on en invite d’autres à se joindre. » Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth

52 ambassadeurs sont inscrits et s’engagent à recueillir 1200 $ chacun.

Il est possible de les soutenir ou de faire un don au Marchethon sur la plateforme en ligne de la Maison Marie-Élisabeth.

L’organisme espère amasser 100 000 $. Il s’agit de l’activité de financement la plus importante pour le maintien des soins gratuits à la population.