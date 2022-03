Nouvelle identité pour le Centre de pédiatrie sociale Rimouski-Neigette

Pour célébrer son troisième anniversaire, le Centre de pédiatrie sociale de Rimouski-Neigette change de nom et devient Le petit repère.

Le Centre offre des services médicaux, juridiques et psychosociaux aux enfants en situation de vulnérabilité. « La vulnérabilité peut avoir beaucoup d’aspects, évoque la co-fondatrice Odette Lefebvre. On donne des services en complémentarité avec les autres organisations. La demande doit venir de l’enfant et du parent. On bâtit un plan d’action avec des interventions qui peuvent avoir lieu dans le centre, notamment pour diminuer le stress toxique. »

127 enfants et leur famille utilisent maintenant les services offerts gratuitement par les différents intervenants du centre certifié par la Fondation Dr Julien.

Le petit repère compte aujourd’hui deux médecins, quatre adjointes cliniques, deux personnes à la coordination et plus de 70 bénévoles.

Selon Odette Lefebvre, les enfants sont au cœur des interventions, c’est pourquoi ils ont voté parmi plusieurs propositions pour choisir le nouveau nom.

« C’était imprononçable pour les enfants. Une fois, il y en a un qui a parlé de psychiatrie, je me suis dit qu’on était vraiment à côté. Même pédiatrie, ça ne faisait pas image dans la tête des gens. Au début, on ne se connaissait pas assez pour se donner un nom, mais au fur et à mesure, on a mieux compris. » Odette Lefebvre, co-fondatrice Le petit repère

Le nouveau logo prend la forme d’une boussole dont le cercle se veut protecteur. Un cœur, situé au centre, représente l’enfant.