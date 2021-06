OCÉANIC : 4 ans supplémentaires pour Serge Beausoleil

L'entraineur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil sera en poste pour au moins 4 autres saisons.

Il a parafé un contrat qui le lie à l'équipe jusqu'en 2026.

L'équipe confirme également le retour de tout le personnel hockey pour la prochaine saison.

Alexis Loiseau et Donald Dufresne seront de retour comme adjoint à Serge Beausoleil qui entamera sa 11e saison en septembre.

Un gage de confiance depuis plusieurs années entre l'équipe d'entraineurs et le propriétaire.

L'organisation de l'Océanic est une organisation de premier plan au niveau de la ligue canadienne de Hockey. Des entraineurs et des gens Hockey qui aimeraient « coacher « notre organisation et d'en faire part, il y en a chaque année, donc des coups de fil, on en reçoit ! Tant et aussi longtemps qu'on est satisfait du travail de Serge et Donald, on va continuer de travailler avec eux.

Alexandre Tanguay, propriétaire.