OCÉANIC : fin de semaine à oublier

Les Cataractes de Shawinigan ont eu le dessus sur l'équipe hôte.

5-4 samedi et 4-3 en prolongation dimanche.

Zachary Bolduc et Tyson Hinds ont obtenu 1 but et 1 passe dans la fin de semaine.

Mavrick Bourque s'est occupé de l'offensive du côté des Cataractes avec 5 buts et 1 passe, dont un tour du chapeau samedi.

Le match de dimanche a été disputé sous l'indiscipline avec 13 pénalités mineures dans la rencontre.

1 tir de punition a également été signalé à Adam Raska, qui a marqué celui-ci.

L'environnement protégé continuera toute la semaine,

Les équipes de Québec, Baie-Comeau et Shawinigan s'affronteront cette semaine.

L'Océanic reprendra l'action demain contre les Remparts de Québec à 14h.