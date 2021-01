Océanic : Massicotte et Bergeron échangés

Transaction majeure pour l’Océanic. La formation rimouskoise envoie les défenseurs Justin Bergeron, 20 ans, et Zachary Massicotte, 19 ans, aux Cataractes de Shawinigan.

L’Océanic obtient en retour des choix de premier tour au repêchage de 2023 et de troisième tour en 2021. « On laisse partir un gars qu’on avait en haute estime en Zachary Massicotte, soutient l’entraîneur-chef Serge Beausoleil. C’est un gars qu’on a élevé. Je vous dirais qu’il avait le cœur gros, mais en même temps il va jouer chez lui, il est de Shawinigan. »

De nouveaux joueurs font également partie de l’échange, dont le défenseur de 17 ans Tyson Hinds. L’athlète au grand potentiel a notamment été en action lors du Défi mondial des moins de 17 ans l’an dernier.

« Le marché est assez particulier cette année, il n’est pas trop aux vendeurs avec les incertitudes. Tyson Hinds c’est un gros défenseur de 6’3 qui joue de très bonne façon. Il vient compléter un quatuor de 17 ans chez nous qui va être vraiment intéressant. » Serge Beausoleil, entraîneur-chef

Xavier Cormier rejoint aussi les rangs des Nics. L’attaquant de 19 ans a joué à Québec et à Shawinigan. Il a récolté 2 buts et 2 passes en 9 matchs cette saison.

L’Océanic fait également l’acquisition de l’attaquant Alex Drover des Sea Dogs de Saint John. En retour, Rimouski cède un choix de 2e ronde lors de la séance de sélection de 2022, un choix de 4e ronde en 2023 et un choix de 10e ronde en 2022.

« À Saint John, il n’avait pas un temps de glace très intéressant, mais il a déjà 3-4 buts alors qu’il n’avait pas beaucoup de temps de glace, souligne Serge Beausoleil. Chez nous il va jouer un rôle de premier plan et on pense que c’est un joueur qui pourrait éclore de manière substantielle chez nous. » Le joueur de 18 ans a récolté 4 buts et 7 points en 14 matchs.

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Bell Média