OCÉANIC : « On le sait que ce ne sera pas une partie de plaisir »

Le premier match de la série Océanic - Foreurs aura lieu demain à 13h.

Val-d'Or a terminé premier au classement de la division québécoise.

Une lourde tâche selon l'entraîneur chef, Serge Beausoleil.

Je ne suis « pas pantoute » en train de dire qu'on est battu. Je dis juste qu'on est centré et on sait exactement où on est en ce moment. On sait que ce ne sera pas une partie de plaisir et il faut être prêt à tout face aux foreurs.

Serge Beausoleil, entraineur-chef