OCÉANIC : Un avenir prometteur

L'Océanic procédait à son bilan de saison cet après-midi.

Cette saison atypique a été sans surprise dans le rouge du côté financier.

Le propriétaire mentionne que pour n'importe quelle entreprise privée de revenus pendant 18 mois, les temps ont été difficiles.

« La situation n'est pas précaire, elle n'est pas extraordinaire non plus ! On va avoir à travailler extrêmement fort avec nos partenaires pour rattraper ça dans les prochaines années. Une période comme on vient de connaitre, on a bon espoir que nos partisans seront de retour au Colisée Financière Sun Life. »

Alexandre Tanguay, propriétaire.