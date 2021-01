On attend toujours Internet haute vitesse dans plusieurs secteurs du BSL

Un nouveau ministre fédéral à convaincre de la nécessité d'un accès internet haute-vitesse et à une couverture améliorée de la téléphonie cellulaire partout au Bas Saint-Laurent.

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques croit que la communication sera plus facile avec le ministre François-Philippe Champagne qui représente une circonscription en région.

Maxime Blanchette-Joncas rappelle une fois de plus que le Bas-Saint-Laurent est la région la moins bien branchée de tout le Québec.

Il cite en exemple le Témiscouata.

Près de 45 % des résidents de cette MRC n'ont toujours pas accès à Internet haute vitesse.

Avec l'augmentation du télétravail et la poursuite des études à domicile pour plusieurs jeunes, la haute vitesse est une nécessité absolue.

Pour ce qui est de la couverture cellulaire, Maxime Blanchette-Joncas veut discuter avec le ministre Champagne de l'aspect sécurité.

Il mentionne une fois de plus que le cellulaire est essentiel aux travailleurs et aux entreprises forestières,agricoles et acéricoles.