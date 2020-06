Ottawa octroie 2,9 M$ pour le Théâtre du Bic

Le Théâtre du Bic pourra finalement être agrandi et mis à niveau. Ottawa accorde une subvention de 2,9 M$ pour la réalisation du projet.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, en a fait l’annonce jeudi par vidéoconférence.

Jumelée à une aide financière de 2,5 M$ de Québec et de 700 000 $ de la Ville de Rimouski, cette annonce était la dernière étape pour pouvoir officiellement lancer les démarches qui permettront le début des travaux en 2021.

Le bâtiment sera agrandi de 30 % et sera mis à niveau selon les normes de sécurité incendie et pour l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une salle de répétition de même que des bureaux pour les employés et des vestiaires seront ajoutés. L’espace sera également climatisé en été et chauffé de manière adéquate l’hiver.

Cette cure de rajeunissement permettra au Théâtre d’être adapté à la réalité des artisans du milieu, selon la présidente du conseil d’administration. Nathalie Babin mentionne que la survie de l’établissement dépendait de cet investissement du fédéral.