Ottawa soutient le projet de la Distillerie du St. Laurent

Ottawa accorde une contribution financière remboursable de 390 000 $ à la Distillerie du St. Laurent. Cette aide financière permettra à l’entreprise rimouskoise d’acquérir de nouveaux équipements de production, notamment un système d’encannage automatisé, un alambic, des cuves et une chaudière à vapeur électrique autorégulée.

Rappelons que la Distillerie travaille actuellement un projet de construction d’une nouvelle distillerie et d’un chai de vieillissement à Pointe-au-Père.

Le projet évalué à 9,5 M$ deviendra également un attrait touristique incontournable avec un café-bar avec terrasse, un espace dégustation et une boutique.

Le montant octroyé par Développement économique Canada permettra à l’entreprise d’augmenter et d’étendre sa production.

Le copropriétaire, Joël Pelletier, estime que les nouvelles installations permettront de tripler la production en plus de créer un emploi à temps partiel et d’en consolider un autre. « On continue d’explorer les marchés outre-mer, on est maintenant distribué dans une douzaine de pays, souligne-t-il. On avait donc besoin de plus d’équipements et de plus d’espace pour produire nos spiritueux. »

Maude Parent, journaliste Bell Média | Joёl Pelletier, copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent

Les travaux vont bon train

Joёl Pelletier confirme que la construction de l’entrepôt à barils à Pointe-au-Père, soit la première étape dans la réalisation du projet, est sur le point d’être finalisée.

Les barils qui se trouvent dans la distillerie actuelle seront déplacés dans quelques semaines.

« Dès la fonte des neiges, on va commencer les fondations pour le bâtiment principal. On est toujours dans les temps. On prévoit une bonne année de construction avant le déménagement en 2022. » Joёl Pelletier, copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent

Sur le même sujet

- La Distillerie St. Laurent dévoile son whisky