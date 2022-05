Ouverture du Super C à Mont-Joli

Le nouveau Super C de Mont-Joli a ouvert ses portes jeudi matin.

Le Métro a fermé ses portes en mars dernier pour laisser la place à la bannière Super C.

Près de 3 M$ ont été investis pour les travaux.

Des ajustements sont encore prévus pour les prochaines semaines, mais le vice-président principal Super C, Jean-Guy Tremblay, confirme que les travaux majeurs sont terminés et que l’offre de produits est complète.

Il indique que la durée de la fermeture a été réduite au maximum pour réaliser l’essentiel des travaux, tout en permettant une ouverture rapide.

La majorité des employés de l’ancien Métro ont conservé leur emploi et une vingtaine s’ajoutent pour former une équipe de 70 personnes. La directrice de l’ancien Métro Plus, Alexandre Pelletier, demeure à la tête du Super C.