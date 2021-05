Parents et éducatrices manifestent pour du changement

Une centaine d'éducatrices et de parents à la recherche de places en garderie ont manifesté dimanche dans le Parc des Anciens Combattants à Rimouski.

Le rassemblement respectant les mesures sanitaires était organisé conjointement par "Ma place au travail" et "Valorisons ma profession".

Malgré les annonces du gouvernement Legault depuis quelques semaines (une autre est prévue à 9 heures ce lundi matin), les parents à la recherche de places en garderie sont encore plus nombreux dans plusieurs régions du Québec dont le Bas-Saint-Laurent.

De leur côté, les éducatrices estiment avoir droit à de meilleures conditions de travail et salariales et à une véritable reconnaissance professionnelle.

« On a un manque épouvantable d'éducatrices et d'éducateurs en milieu de garde. Il y a à peine 25 % des personnes qui débutent leur formation qui la complète et de ce nombre 50 % d'entre eux font le choix de poursuivre leurs études à l'université tout simplement parce ce n'est pas assez payant. »

Élizabeth O'Farrell est l'une des deux instigatrices du mouvement "Valorisons ma profession":