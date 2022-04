Pas d'engagement précis sur la crise du logement

Le crise du logement qui frappe Rimouski mais aussi plusieurs autres villes au Québec a été au coeur de la discussion entre François Legault et le maire Guy Caron ce jeudi matin.

Le taux d'innocupation des loyers est de 0.2 % depuis plusieurs mois à Rimouski.

Un manque de logements qui s'ajoute à un marché immobilier en ébullition.

Le premier ministre est conscient que la pandémie, le coût des matériaux et le manque de travailleurs ont des impacts majeurs sur l'industrie de la construction.

Tout en souhaitant que le secteur privé comble une partie du retard, il admet que le gouvernement doit en faire davantage sans toutefois prendre des engagements précis.

``Si on dit qu'il manque de logements parce qu'il y a plein d'emplois et de gens qui veulent venir s'installer, on va les construire nous-mêmes, on va les louer puis on va les revendre au coût à ceux qui veulent les acheter.``

François Legault