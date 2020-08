« Pas de diplôme au rabais » au Cégep de Rimouski

Un retour en classe inhabituel attend les étudiants du Cégep de Rimouski, qui reprendront les cours lundi dans une formule hybride.

40 % des cours seront offerts en présence et 60 % à distance.

Le nombre d’étudiants par classe sera restreint pour plusieurs cours donnés à l’intérieur des murs de l'établissement afin respecter la distance de 1,5 m une fois assis.

Le directeur du Cégep de Rimouski, François Dornier, indique que pour certains programmes, il n’est pas possible de donner de l’enseignement à distance.

« Ceux qui ont des laboratoires ou des cours où il y a une manipulation d’équipements particuliers, on n’a pas le choix d’avoir une présence. Alors les étudiants sont en présence, portent le masque, parfois le masque et la visière et parfois le masque, la visière et les gants, parce qu’ils ne peuvent pas maintenir la distance appropriée. »

François Dornier, directeur du Cégep de Rimouski