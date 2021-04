Pascal Bérubé en a assez du F.-A. Gauthier

Le député de Matane-Matapédia réagit avec vigueur aux propos du ministre des transports du Québec concernant le F.-A. Gauthier.

Lors de l'étude des crédits du gouvernement, le ministre François Bonnardel a déclaré qu'il n'était pas question de construire un nouveau traversier et que le F.A. Gauthier se rendra jusqu'au bout.

Une affirmation qui ne satisfait pas du tout Pascal Bérubé.

« Au bout de quoi ? J'ai failli dire quelque chose mais je le dirai pas mais c'est le bout de quelque chose certain. Ce navire là depuis sa conception est un problème. Pourquoi on ne poursuit pas le chantier maritime italien Fincantieri ? Pourquoi on renonce à poursuivre un chantier qui nous a fourré ? »

Rappelons que le F.A. Gauthier a coûté 175 millions de dollars et qu'il est une fois de plus en réparation au quai de Matane.

Pascal Bérubé est convaincu qu'il faut changer de stratégie pour un service fiable à la traverse Matane-Côte-Nord.

« Pourquoi on ne poursuit pas et pourquoi on ne construit pas un nouveau navire au Québec ? C'est dans la colonne des pertes le F.A.-Gauthier, il faut que quelqu'un le dise et c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. »