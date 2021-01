Pascal Bérubé est déçu de la politique de type mur à mur

Le député de Matane-Matapédia est déçu de la décision du gouvernement Legault d'appliquer ses nouvelles consignes dans l'ensemble du Québec.

Pascal Bérubé croit que les efforts des gens des régions pour contrôler la pandémie ne sont pas vraiment reconnus.

Dans ce contexte, il comprend la frustration de plusieurs résidents du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de l'Abitibi.

Le député proposait également des contrôles routier à l'entrée Ouest du Bas-Saint-Laurent, une option qui n'a pas été retenue par les autres élus lors d'une conférence téléphonique.

Il souhaite que les gouvernements fassent preuve d'une plus grande cohérence dans leurs décisons à venir. « C'est très difficile d'expliquer à des gens qui ne peuvent pas visiter leurs proches qui sont dans la même ville mais qui peuvent voir tous les proches qu'ils veulent en Floride. »

Le maire de Rimouski, Marc Parent, réagit de manière plus nuancée aux nouvelles mesures imposées mercredi par Québec. Bien que la situation semble s’améliorer au Bas-Saint-Laurent et à Rimouski, le maire ne déplore pas que la région subisse un traitement identique aux autres territoires de la province, contrairement à certains élus. Il appelle plutôt à la solidarité.

« Au Bas-Saint-Laurent on est en train de reprendre le dessus sur la situation, mais le fait que c’est une ligne directrice pour la totalité du territoire québécois, je pense que cette ligne est plus facile à comprendre. On est tous dans le même bateau, on doit se serrer les coudes et on a espoir que, dès le 8 février, le Bas-Saint-Laurent pourra recommencer à avoir des activités beaucoup plus normales. »

Marc Parent, maire de Rimouski