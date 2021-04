Pascal Bérubé est heureux de voir le Bas-St-Laurent être scindé

Le député de Matane Matapédia salue l'implication du gouvernement afin de scinder le Bas-St-Laurent pour les mesures spécial.

On rappelle que le gouvernement du Québec avait déjà mentionné son intention de ne plus vouloir séparer les régions.

Pascal Bérubé est heureux de voir son travail enfin porter fruit.

L'idée de scinder la région en deux, je suis le seul à le plaider. On se souvient des réactions du gouvernement du Québec. Ils ont finalement accepté mon argument. [...] Heureux qu'enfin, le travail d'un député, sur la place publique, auprès du gouvernement du Québec, l'idée de scinder la région en deux, c'était impossible et finalement c'est rendu possible et je suis pas peu fier d'y être arrivé.