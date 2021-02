Pascal Bérubé est satisfait mais.......

Le député de Matane-Matapédia est satisfait mais ajoute des bémols à la décision du gouvernement Legault de ramener le Bas-Saint-Laurent en zone orange.

Pascal Bérubé estime que le message des élus de la région a été généralement bien entendu.

Il s'interroge toutefois sur l'application de certaines mesures plus spécifiques.

« Deux questions importantes, est-ce qu'on garde les mêmes mesures pour les écoles secondaires pour le port du masque et comment on fait en sorte d'empêcher quelqu'un de passer d'une zone rouge à une zone orange ? Il m'apparaît que ce sont les 2 premières questions que je me poserais. Pour le reste, la pratique du sport c'est important aussi pour se maintenir en santé et ça aussi ça devrait être considéré. »

Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti Québécois