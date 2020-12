Pascal Bérubé veut une meilleure disponibilité des soins d'Hémodialyse

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé revient à la charge pour exiger une meilleure disponibilité des soins d'hémodialyse.

Lors de la période de questions de l'Assemblée Nationale à Québec, le chef du 3e groupe d'opposition a demandé au ministre de la santé, Christian Dubé de rendre accessible ce service dans les centres de santé d'Amqui et de Matane.

Le député a évoqué les longs déplacements des patients et les coûts supplémentaires que l'absence de service engendre pour la population de sa circonscription.Pour les patients de la Matapédia et de la Matanie, ils doivent se rendre au Centre Intégré de Santé et de Service Sociaux de Rimouski pour recevoir les soins.

Les soins d'Hémodialyse peuvent nécessiter jusqu'à trois traitements par semaine. Les séances peuvent durer quelques heures à chaque fois.