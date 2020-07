Patience avant l'ouverture de la piscine municipale d'Amqui

Les baigneurs devront attendre au 10 août avant l'ouverture de la piscine municipale d’Amqui.

Cette ouverture tardive s’explique par la présence du camp de jour de la Ville dans le bâtiment du centre récréoculturel. Afin de respecter les recommandations du gouvernement en matière d’hygiène et de distanciation physique, aucune autre personne que celles autorisées ne peut occuper les lieux.

L’immeuble demeure fermé au public jusqu’à la fin du camp.

Le recrutement des sauveteurs et moniteur est aussi de plus en plus complexe, selon le directeur du Service des loisirs de la Ville d’Amqui, Jonathan Lévesque. La Ville veut s’assurer d’avoir le personnel nécessaire et qualifié à temps pour la réouverture de la piscine.

Les sauveteurs seront recrutés et formés dans les prochaines semaines.