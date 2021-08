Paul Saint-Pierre Plamondon de passage au Bas-St-Laurent.

Le chef du Parti Québécois, en tournée au Bas-St-Laurent, était à Sainte-Luce mardi.

Paul St-Pierre Plamondon en a profité pour entrer en contact avec les gens afin de comprendre les enjeux des régions d'ici.

Selon lui, les citoyens sont à bout de parler de la pandémie.

Ce que je me fais dire, c'est qu'on a le gout de parler d'autres choses et on a des enjeux concrets pour lesquels on se sent ignoré. Les garderies, les logements les infrastructures manquantes et les problèmes d'équités. Par exemple, ceux qui soins soignés à Québec et n'obtiennent pas le remboursement complet des dépenses encourues. On veut les porter correctement et on veut relancer l'indépendance du Québec.

Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois