Pêche à l'éperlan: l'accès à la banquise sera fermé mardi

L’Association des pêcheurs d’éperlan de la rivière Rimouski (APERR) fermera temporairement l’accès à la banquise par mesure de sécurité à compter de mardi midi.

En raison des conditions météorologiques, la banquise pourrait être fragilisée ou se rompre.

Selon le président de l’APERR, Gaston Dionne, la banquise est suffisamment épaisse pour permettre la pêche à pied, mais le pont de glace ne s’est pas formé cet hiver.

« On n’a pas le pont de glace qui retient la banquise à l’île Saint-Barnabé à cause des dernières marées, qui ont entraîné des courants forts, des vents et des températures moins froides. Ça fait que quand on a des vents du Nord-Est à 50 km/h et des marées à presque 12 pieds comme c’est annoncé pour demain après-midi, il n’y a rien pour protéger la banquise. »

Gaston Dionne, président de l’APERR