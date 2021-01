Pêche à l'éperlan: un saison qui tarde à être lancée à Rimouski

La pêche à l’éperlan devra attendre à Rimouski. Décidément, les températures douces des dernières semaines n’ont pas contribué à la formation de la banquise.

L’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski (APERR) anticipe une saison courte. Le président, Gaston Dionne, suppose que les cabanes ne pourront pas être installées avant le début du mois de février.

« La glace ne peut pas se former parce qu’il ne fait pas assez froid. L’eau salée sur le fleuve gèle à -7°, -8°, donc ça prend des froids en bas de -10° pour favoriser la formation de glace, alors on n’a pas de banquise. On a aussi des grandes marées cette semaine, ce qui fait qu’il y a beaucoup de courant alors on ne peut pas espérer avoir de la glace. Ça c’est en plus des risques de pluie en fin de semaine. »

Gaston Dionne, président de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski