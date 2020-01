Pédaler au profit de la recherche sur le cancer

Le Grand Spin Don au profit de la Société canadienne du cancer sera présenté pour une quatrième fois à Rimouski le 22 février.

L'activité, qui se tiendra au Santé 2000 Le Club, vise à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer de la peau et les cancers infantiles.

En nouveauté cette année, le comité organisateur espère transformer cette journée en grande fête. Les installations du Santé 2000 seront accessibles gratuitement pour toute personne désirant s'entraîner sans nécessairement pédaler. Il y aura également un DJ sur place.

Pour recueillir un maximum d'inscriptions, des ambassadeurs auront pour mission de recruter au moins trois personnes chacun qui n'a jamais participé au Grand Spin Don.

Un 5 à 7 bénéfice se tiendra également le 18 février au Dooly's.

L'objectif est de recruter 150 amateurs de vélo et d'amasser 30 000 $.

« Lutter contre le cancer, c’est un moyen pour moi de sensibiliser la population aux saines habitudes de vie et de travailler avec optimisme contre la maladie. L’activité physique est un puissant médicament. » Claude Bellavance, propriétaire du Santé 2000

Chaque année, 900 enfants sont atteints d’un cancer au Canada.

Le propriétaire de l'établissement de mise en forme, Claude Bellavance, explique que cette cause lui tient particulièrement à cœur. Il estime que de répartir les dons recueillis pour la recherche sur le cancer de la peau et sur les cancers infantiles permettra de toucher un plus grand nombre de participants.