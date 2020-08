Pédaler en montagne pour la Maison Marie-Élisabeth

Malgré la difficulté d’organiser des activités en temps de pandémie, la Maison Marie-Élisabeth est en mesure de lancer son septième Challenge de montagne Vélo Plein Air.

Le défi au profit de la maison de soins palliatifs se tiendra le 12 septembre prochain sur un trajet de 50 kilomètres allant de Rimouski au Mont-Comi. Un parcours de vélo de route de 80 kilomètres sera également présenté pour les cyclistes qui préfèrent ce format.

La tenue de l’événement est possible, puisqu’il est permis de tenir des rassemblements sportifs extérieurs de 250 personnes. Une cinquantaine de participants sont attendus dans la nature.

Selon la directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth, Paule Côté, plusieurs mesures sanitaires seront appliquées.

« On va fournir un masque à chacun des participants, on va leur demander d’observer la distanciation sociale aussi, particulièrement au départ et à l’arrivée, puisqu’en route ça se fait de façon un peu plus naturelle. »

Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth