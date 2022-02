Pédaler pour de meilleurs soins en oncologie

Le Relais à vélo Aldo Deschênes au profit de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski sera présenté pour la sixième fois le 18 juin.

La totalité des fonds amassés sera versée au département d’oncologie pour améliorer la qualité des soins.

Le comité organisateur espère recueillir un montant de 30 000 $.

L’organisateur éponyme souhaite accueillir un nombre grandissant de cyclistes lors de l’événement.

« Notre objectif cette année est de 65 cyclistes, donc on vise toujours une amélioration du nombre de cyclistes. On se rappelle que la première année, on était seulement six à l’avoir fait. »

Aldo Deschênes, organisateur du Relais à vélo Aldo Deschênes