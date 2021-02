Perquisition à Rivière-Du-Loup

Six individus, dont quatre hommes et deux femmes entre 28 et 38 ans, ont été arrêtés pour possession et de trafic de stupéfiants mardi à Rivière-du-Loup et St-Pacôme.

Selon la Sûreté du Québec, deux hommes demeurent détenus en attendant de comparaître devant le tribunal à une date ultérieure.

Un individu est retourné au centre de détention pour y terminer sa sentence, puisqu'il était en permission de sortie, et les trois autres ont été libérés par promesse ou par sommation.

Les policiers ont mené plusieurs perquisitions dans cinq lieux, dont trois résidences et un commerce à Rivière-du-Loup et une résidence de St-Pacôme.

Trois véhicules ont également été perquisitionnés.

Les policiers ont saisi environ 120 grammes de cocaine, une trentaine de comprimés de métamphétamine, 2700$ en argent, 13 cellulaires et deux armes à air comprimé.