Perquisitions en matière de stupéfiants à Rimouski et Trinité-des-Monts

Trois hommes ont comparu ce matin aux palais de justice de Rimouski et de Drummondville relativement à des accusations de possession en vue de faire le trafic de cocaïne.

Dave Gauthier-Trépanier, 51 ans de Trinité-des-Monts, Guillaume Tremblay, 42 ans de Rimouski et Stéphane Constantineau, 44 de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été arrêtés dimanche.

Ils demeurent détenus en attendant leur retour devant le tribunal prévu cette semaine.

Une femme de 30 ans a aussi été arrêtée, elle a été remise en liberté en attendant la suite des procédures.

Lors de cette opération, la Sûreté du Québec a mené plusieurs perquisitions dans un immeuble à logements de l’avenue Léonidas Sud à Rimouski ainsi que dans une résidence située sur la rue Principale dans la municipalité de Trinité-des-Monts.

Les policiers ont saisi plus d’un kilo de cocaïne, une importante somme d’argent comptant, deux armes à feu et quatre armes à air comprimé, du matériel servant à la vente de stupéfiants et trois véhicules comme biens infractionnels.

L’enquête se poursuit dans le dossier et la SQ n’exclut pas que d’autres accusations puissent s’ajouter.