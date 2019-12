Perturbation des services aériens régionaux: Joël Arseneau réagit

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, dénonce la situation actuelle en matière de services aériens en région.

Depuis quelques semaines, le service à la clientèle d'Air Canada est pratiquement inaccessible, alors que débute le fort achalandage de la période des Fêtes.

C'est que la compagnie aérienne procède à la migration de son système informatique, ce qui entraîne des défaillances de la plateforme de réservation, que ce soit en ligne, par téléphone et même au comptoir.

Le député craint que cette situation perdure car, selon certains, cette période de migration pourrait prendre jusqu'à 6 mois.

« On demande à ce que le ministre Bonnardel s’en saisisse et qu’il puisse convoquer les têtes dirigeantes d’Air Canada à une rencontre pour avoir une idée claire de la situation pour qu’on mette en place des moyens afin de desservir et répondre à la clientèle. »

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine