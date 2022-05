Peu de neige en avril au Bas-Saint-Laurent

Peu de précipitations et des températures sans histoire au Bas-Saint-Laurent en avril.

En moyenne 23,3 cm de neige sont enregistrés dans la région en avril. Cette année, seulement 4,5 cm ont été reçus, selon Environnement Canada.

Les précipitations totales, soit la pluie et la neige confondues, se retrouvent très près de la normale saisonnière avec 58 mm. La normale se situe à 60 mm. Ces précipitations ont également été concentrées sur deux ou trois jours, précise le météorologue André Cantin.

Le mois s’est également terminé un demi-degré au-dessus de la normale avec 2,5°.

« Même si le mois a paru frais pour les gens de l’Est-du-Québec et dans l’ensemble du Québec, les chiffres nous disent que le mois d’avril a été près de la normale presque partout, sauf que l’on n’a pas eu de températures ni très froides, ni très douces et des conditions assez venteuses tout le mois, d’où l’impression de températures fraîches en avril. » André Cantin, météorologue Environnement Canada

La fonte de la neige a néanmoins été lente dans la région en raison du peu de précipitations et des nuits qui sont demeurées près ou sous le point de congélation.

Un mois de mai plus doux

Le mois de mai s’annonce plus doux, selon Environnement Canada. Même si cette semaine s’annonce près des normales, des températures plus chaudes et du soleil sont attendus ce week-end, à temps pour la fête des Mères.

Le reste du mois devrait se situer près de la normale ou légèrement au-dessus, d’après André Cantin.