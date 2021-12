Peu de neige en novembre au Bas-Saint-Laurent

Novembre 2021 n’a pas été marqué par la neige contrairement à la normale saisonnière.

Selon le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault, le sol a tardé à se couvrir en raison des semaines de douceurs qui ont précédé les premières neiges.

« On est presque deux degrés au-dessus de la normale pour la région de Mont-Joli, c’est largement au-dessus de la normale comme beaucoup de régions dans l’Est-du-Québec. Ça a été assez doux, pour ne pas dire chaud comme mois de novembre. » Simon Legault, météorologue Environnement Canada

Le mois s’est terminé avec une moyenne de 1,7°, alors que la normale enregistrée à Mont-Joli est de -0,4°.

La neige a donc été peu présente. Il est tombé environ 15 cm de neige, alors que la normale saisonnière est de 35 cm, d’après les chiffres d’Environnement Canada.

« Du côté des précipitations, on n’est pas si loin des normales. Ce qui aurait dû tomber en neige est tombé en pluie », précise Simon Legault.

Un mois de décembre dans la moyenne

Environnement Canada prévoit un mois de décembre dans la moyenne, ponctué de périodes froides et de périodes plus douces. « On a des systèmes hivernaux qui devraient se pointer et on va avoir des périodes froides d’ici la prochaine semaine et demie, mais on va aussi avoir des périodes plus douces par la suite, donc on aura un mois peut-être près des normales à cause d’un yo-yo dans les températures », indique le météorologue.

Bien qu’il soit trop tôt pour le prédire avec certitude, Simon Legault croit que tout pointe vers un Noël blanc cette année.