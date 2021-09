Plus de 48 heures à la recherche du petit Jake Côté

L'alerte Amber pour retrouver Jake Côté enlevé par son père à Sainte-Paule au Bas-Saint-Laurent il y a plus de 2 jours est étendue à la grandeur de la province et une partie du Nouveau-Brunswick .

La Sûreté du Québec élargit son périmètre de recherches après avoir retrouvé hier le VTT sur lequel David Côté, 36 ans, a pris la fuite avec son fils âgé de 3 ans.

L'homme et le bambin pourraient maintenant se déplacer à bord d'un véhicule ou à pied.

Les recherches se concentre majoritairement dans le secteur de Sainte-Paule, un village forestier de 300 habitants près de Matane.

`` D'abord parce que le VTT a été retrouvé dans ce secteur-là. S'ils se déplacent à pied et ne sont pas à bord d'un véhicule automobile, on peut penser qu'ils sont dans ce secteur-là. Donc c'est la raison pour laquelle le plus gros du travail des recherches se concentre à Sainte-Paule. ``

Claude Doiron de la Sûreté du Québec.