Plus de 500 000 personnes ont visité la Gaspésie cet été

Plus de 500 000 personnes ont visité la Gaspésie durant la saison estivale cette année, mentionne Tourisme Gaspésie.

Les entreprises touristiques de la région qualifient la saison de bonne ou excellente à 95%.

Le taux d'occupation de juin à septembre est de 72,5 %, soit 3,6 points de plus qu'en 2019.

La saison a été allongée en 2021 puisqu'on note une augmentation de 4,5 points du taux d'occupation au mois de juin ainsi qu'une augmentation de 5 points en septembre par rapport à 2019.

Selon la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross, cette saison insuffle un vent de positivisme sur l'industrie touristique de la Gaspésie.

« On sent véritablement un dynamisme sur le territoire. Les entreprises sont nombreuses à investir dans le développement et le renouvellement de leur offre, et ce malgré le contexte d’incertitude et les nombreux défis, dont la pénurie de main-d’œuvre, à laquelle elles ont été confrontées ces dernières saisons. Ce dynamisme représente un atout majeur pour notre destination et pourrait inciter les Québécois à revenir nous visiter. »

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie