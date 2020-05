Plus de la moitié des enfants retourneront à l'école dans La Matapédia et La Matanie

62 % des élèves des écoles primaires de la Commission scolaire des Monts-et-Marées (CSMM) seront de retour en classe lundi.

Les parents de La Matapédia et de La Matanie avaient jusqu'à lundi pour signifier leurs intentions. Près de 1 600 jeunes des niveaux primaire et préscolaire retourneront donc sur les bancs d'école.

Par ailleurs, la Commission scolaire déploiera un éducateur spécialisé dans chaque classe afin d'épauler les enseignants dans leur travail.

« Entre nous, on l'appelle un agent de distanciation. C'est pour soutenir les mesures sanitaires que la Santé publique nous conseille, donc faire des rappels de lavage des mains lorsque nécessaire, être là pour aider à la distanciation, etc. Juste pour que tout se passe bien et que ça ne soit pas sous une pression sur une seule personne adulte avec le groupe. »

Marthe Émond, directrice générale de la Commission scolaire des Monts-et-Marées