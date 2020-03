Politique familiale: Amqui mise sur l'amélioration de ses infrastructures

La Ville d'Amqui a procédé, jeudi matin, au lancement officiel et à la présentation de sa politique familiale municipale 2019-2022.

L'enjeu principal du plan d'action est de revaloriser les infrastructures et adapter les services aux besoins des familles.

La politique vise trois objectifs, soit la valorisation du milieu de vie, l'amélioration de l'offre en loisirs et la bonification des communications.

Près de 35 actions découlent de ces axes d'intervention. Un comité de suivi sera mis sur pied au cours des prochaines semaines afin de veiller à la réalisation de ces dernières.

« C'est une politique qui lance l'enjeu de bien entretenir ce qu'on possède déjà. L'indice de bonheur est très élevé du côté d'Amqui, mais ce n'est pas une raison pour s'asseoir sur nos lauriers. On a eu des messages disant qu'on pouvait faire mieux et on doit faire mieux. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui