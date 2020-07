Port du masque obligatoire dans le transport en commun à Rimouski

La Société des transports de Rimouski se conforme à l’annonce du gouvernement Legault concernant le port du masque obligatoire dans les transports en commun à partir du 13 juillet.

Les usagers de 12 ans et plus devront porter un masque à bord des Citébus, Taxibus et transports adaptés. Sans être imposé, le couvre-visage est recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

La STR accorde cependant une période de transition de deux semaines pour permettre aux gens de s’habituer graduellement aux nouvelles mesures.

Le 27 juillet, tous les usagers visés par le règlement, sans exception, devront porter un masque lors de leurs déplacements en transport en commun.