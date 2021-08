Près de 2 millions de dollars pour le Vieux Théâtre de Saint-Fabien

Au tour du gouvernement du Canada de confirmer son aide financière pour la rénovation du Vieux Théâtre de Saint-Fabien.

Le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault a précisé qu'Ottawa contribue pour 1,9 million de dollars pour la réalisation des travaux.

Le projet vise notamment la rénovation et la restauration des espaces d'accueil ,de la scène et des espaces de service ainsi qu'à acheter et installer de l'équipement de scène.

Rappelons que Québec a d'abord confirmé une aide financière d'1,6 million à la fin du mois de juin.

L'appel d'offres pour les plans et devis du projet évalué à 4 millions de dollars seront lancés d'ici la fin de 2021.

Les travaux majeurs de rénovation du Vieux Théâtre devraient débutés en 2022.