Près de 27 % de la population du Bas-Saint-Laurent âgée de 65 ans et plus

Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus atteint maintenant 26,8 % au Bas-Saint-Laurent.

Il s'agit d'un pourcentage nettement supérieur à celui de la moyenne provinciale qui se situe à 19,7 %.

Selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, seulement 3 régions comptent plus du quart de la population âgée de 65 ans et plus.

Il s'agit de la Gaspésie à 28,6 %, le Bas-Saint-Laurent à 26,8 et la Mauricie à 25,9 %.

Par ailleurs, la population totale du Bas-Saint-Laurent a augmenté de 2,6 % en 2020.

197 987 personnes résident dans la région, une hausse de 500 habitants comparativement à 2019.

Par ailleurs, le revenu disponible par habitant atteignait 28 480 $ au Bas-Saint-Laurent en 2019.

Selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, il s'agit d'une augmentation de 5 % comparativement à l'année précédente.

Le revenu disponible au Bas-Saint-Laurent est tout de même parmi les plus bas au Québec.

La moyenne provinciale était de 30 700 $ en 2019.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se situe tout juste devant le Bas-Saint-Laurent avec un revenu de 28 640 $.

Le Bas-Saint-Laurent devance le Centre du Québec, le Nord du Québec et la Mauricie qui est la seule région sous les 28 000 $ pour le revenu disponible par habitant.