Près de 700 patients en attente d'une chirurgie depuis plus de six mois au Bas-Saint-Laurent

Les listes d’attente pour les chirurgies se sont détériorées depuis le printemps dernier dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent en raison de la pandémie.

Selon le CISSS, environ 700 patients sont en attente d’une chirurgie depuis plus de six mois.

Ce chiffre s’élevait à 450 au début du mois de mai et à 750 à l’automne 2020. « La situation n’est pas encore en train de s’améliorer », note le PDG adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Dr Jean-Christophe Carvalho.

« Ce n’est pas nécessairement étonnant, parce qu’avec la troisième vague qui a eu lieu et si on se met en tête qu’on a vécu un an de pandémie en mars, on s’est retrouvé avec des usagers qui avaient été référés au cours du printemps, mais qu’on n’a pas pu opérer dans les délais requis. »

Dr Jean-Christophe Carvalho, PDG adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent