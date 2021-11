Pro-Jeune-Est: hausse des difficultés scolaires en raison de la pandémie

Pro-Jeune-Est constate que la pandémie a exacerbé les difficultés scolaires chez les jeunes.

La directrice générale de l’organisme, Véronique Thibault, note une augmentation de la désorganisation et de la démotivation.

« La désorganisation, c’est autant en classe que dans les devoirs et dans la planification des choses à faire. C’est très difficile. Il y a aussi une démotivation très grande et une hausse de l’anxiété. Tout ce qui était déjà là a été exacerbé de façon exponentielle. » Véronique Thibault, directrice générale Pro-Jeune-Est

Dans ce contexte, Pro-Jeune-Est lance sa campagne de financement annuelle afin de déployer un nouveau service et de consolider les programmes en place.

L’organisme espère recueillir 35 000 $, notamment pour développer le projet Répit qui permettra de soutenir des élèves ayant des difficultés d’adaptation scolaire dans un nouveau local.

Nouveau local destiné à un programme de Pro-Jeune-Est à Rimouski

L’espace sera aménagé pour encadrer les jeunes dans un milieu flexible et ouvert. « On va recevoir l’élève une, deux ou trois journées selon son besoin pour travailler avec lui, voir ce qui ne va pas et ce qu’il peut faire pour que ça fonctionne bien une fois de retour en classe et qu’il se sente bien », précise Véronique Thibault.

L’organisme souhaite également s’étendre sur le territoire, notamment dans La Mitis et les municipalités rurales de Rimouski-Neigette avec son programme Apprentis tuteurs.

Il s’agit d’une activité de tutorat entre pairs où les élèves plus vieux aident les plus jeunes. « Autant les jeunes aidés que les jeunes aidants reçoivent quelque chose, vivent une expérience et en sortent grandis. »

La directrice générale de la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, Sonia Lucas, et la directrice générale de la Plomberie St-Pie X, Karine Jean, sont les coprésidentes d’honneur de la campagne de financement.