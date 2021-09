Procès Chénard: Un verdict doit être rendu le 23 décembre

Le juge Jules Berthelot doit rendre son verdict le 23 décembre au Palais de Justice de Rimouski dans le procès de Patrick Chénard.

Mardi lors d'une audience au Palais de Justice de Mont-Joli, le juge a officiellement pris la cause en délibéré en vue de rendre sa décision.

Il faut rappeler que le massothérapeute et kinésiologue de Rimouski fait face à 11 chefs d'accusations d'agression sexuelle pour des gestes qui aurait été posés en 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Lors du procès qui a débuté en janvier 2020, 11 plaignantes dont 2 mineures ont témoigné avoir été touché aux parties génitales lors de massages.

En interrogatoire lors du procès, Patrick Chénard a nié en bloc toutes les accusations.