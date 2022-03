Québec accorde 900 000$ à 4 organismes en immigration du Bas-Saint-Laurent

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Jean Boulet a annoncé une aide financière de 900 000 $ pour soutenir l’immigration au Bas-Saint-Laurent.

De passage à Rimouski jeudi, le ministre a indiqué que la somme sera partagée entre quatre organismes de la région pour favoriser l’attraction et l’intégration des personnes immigrantes.

Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent reçoit la plus grosse part avec environ 350 000 $. Le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent reçoit également 320 000 $.

« C’est important d’assurer une intégration des personnes immigrantes dans la région du Bas-Saint-Laurent et ça passe par la participation citoyenne. Les quatre organismes vont pouvoir organiser des activités de formation, des ateliers de sensibilisation avec des intervenants du secteur de la santé, scolaire, protection de la jeunesse et autres. Et le but c’est d’assurer une meilleure intégration interculturelle. »

Jean Boulet, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration