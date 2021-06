Québec injecte 105 M$ pour la relance du tourisme

Québec annonce une enveloppe de 105 M$ pour un nouveau Programme d’aide à la relance touristique.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en a fait l’annonce ce matin lors de son passage à Rimouski.

Ce programme, sur quatre ans, permettra de soutenir des projets pour développer l’offre touristique de la province, notamment pour la construction de nouveaux hébergements hôteliers dans plusieurs régions.

Certaines régions ont été identifiées par le ministère puisqu’elles présentent un déficit dans leur offre d’hébergement touristique. Les régions de Montréal et de Québec sont exclues de ce volet.

« Ce qu’on souhaite, c’est que lors de la réouverture des frontières, les touristes internationaux se déploient partout sur le territoire québécois et qu’on puisse avoir une offre touristique qui soit rehaussée, particulièrement dans l’hébergement touristique où l’on avait identifié des déficits. » Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Le programme, qui sera plus simple que le précédent, d’après la ministre, touche aussi des projets en lien avec la construction, la rénovation ou l’agrandissement d’attraits touristiques. « Un seul formulaire, une demande, un accompagnement, explique-t-elle. […] On sait que les entrepreneurs ont vécu une crise extrêmement difficile en tourisme et l’idée avec ce programme-là, ce n’est pas de complexifier leur tâche, c’est de la simplifier. »

L’aide financière pourra atteindre jusqu’à 50 % des coûts admissibles, et 60 % pour un projet écoresponsable.