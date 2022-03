Québec investit 440 M$ pour les routes du Bas-Saint-Laurent

Québec investit 440 M$ pour deux ans afin d’améliorer les infrastructures routières au Bas-Saint-Laurent.

La ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, était de passage à Rimouski vendredi pour en faire l’annonce.

86 projets sont prévus dans la région.

L’investissement comprend, entre autres, le projet de réfection du pont de la Rivière Rimouski, la correction de courbes et de pentes sur la route 195 sud à Amqui et la phase III de la construction de l’autoroute 85 entre Saint Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

« Ce sont des sommes records qui ont été consenties pour la région, souligne Mme Proulx. Il y a beaucoup de travaux pour la libre circulation des gens, des marchandises, des camions. Évidemment, comme ministre du Tourisme, je me réjouis de ces investissements. »

Noovo Info | Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Aucune annonce concernant le prolongement de l’autoroute 20 n’a été formulée par la ministre.

Elle indique vouloir attendre le budget et n’exclut pas une visite du ministre des Transports François Bonnardel, ou même du premier ministre François Legault dans la région prochainement.