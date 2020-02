Quelques nouveautés pour le Rendez-vous de l'emploi de La Mitis

Près de 400 personnes sont attendues au 4e Rendez-vous de l'emploi de La Mitis.

Il se tiendra le 11 mars de 15 h 30 à 18 h 30 au Centre Colombien de Mont-Joli sous la présidence d'honneur de quatre entreprises, soit Bois BSL, la Commission scolaire des Phares, les Jardins de Métis ainsi que Les Notaires Michaud Charbonneau Heppel.

L'évènement s'adresse tant aux chercheurs d'emplois qu'aux personnes désireuses de réorienter leur carrière.

En nouveauté cette année, une Trousse employeur sera fournie aux entreprises participantes. Par ailleurs, un robot de recherche générera un parcours personnalisé pour chaque chercheur d'emploi, basé sur leur curriculum vitae.

« Cette année, on a décidé de faire un partenariat avec l'école du Mistral. Les jeunes vont avoir une visite guidée. Ils vont pouvoir découvrir différents métiers offerts dans La Mitis. On a également travaillé l'attractivité au niveau des personnes plus âgées, donc les gens qui sont en pré-retraite et qui sont encore vraiment bons pour travailler, mais qui aimeraient peut-être doser leur implication au travail. » Sabrina Dion, responsable des communications pour le Rendez-vous de l'emploi de La Mitis

L'an dernier, 55 entreprises et organismes étaient présents, avec 600 offres d'emploi. Selon des chiffres du ministère du Travail, plus de 800 postes étaient à pourvoir, entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, dans la MRC de La Mitis.

